Charita vyhlásila sbírku na pomoc Slovinsku při záplavách

Chorvatská policie v Rijece pátrá po deseti házenkářích z Burundi, kteří do země přijeli na mládežnické mistrovství světa v házené. Mistrovství se koná od 2. do 13. srpna ve čtyřech chorvatských městech včetně Rijeky a účastní se ho hráči do 19 let. (ČTK)