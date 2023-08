Ukrajinský velvyslanec v Izraeli kritizuje tamní vládu

Izraelská vláda ukončila placení pojištění ukrajinským uprchlíkům. V zemi se jich nachází 14 tisíc. Kvůli vládnímu rozhodnutí není jisté, zda je v tamních nemocnicích ošetří.

Za to si vláda vysloužila kritiku od ukrajinského velvyslance Yevgena Korniychuka. „Nejenže izraelská vláda odmítla prodat Ukrajině ochranné vybavení. Izrael také zastavil lékařskou pomoc uprchlíkům, kteří do Izraele utekli před hrozbou brutálního zabíjení ze strany Rusů,“ uvedl v prohlášení. (The Jerusalem Post)