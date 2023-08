Ceny Emmy se kvůli stávce budou předávat až v lednu

Udělování cen Emmy za rok 2023 se kvůli hollywoodským stávkám přesune na leden 2024. Uvedla to americká Televizní akademie společně se stanicí Fox, která předávání vysílá. Důvodem je pokračující stávka hollywoodských herců a scenáristů.

Herci protestují za lepší platové podmínky a proti zavádění umělé inteligence. Aliance filmových a televizních producentů nechce přistoupit na podmínky odborové organizace.

Původní termín předávání cen byl 18. září, nový je 7. a 8. ledna 2024. Mezi nominovanými jsou seriály jako The Last of Us, The White Lotus nebo Ted Lasso. Termín předávání cen se přesouval naposledy po teroristických útocích 11. září. (The Guardian)