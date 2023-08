Rakušan: Vondráškova omluva odpovídá tomu, co jsem i já řekl

Omluva policejního prezidenta Vondráška odpovídá tomu, co jsem i já k věci už dříve řekl, sdělil ministr vnitra Rakušan. Vondrášek se v deníku Právo omluvil za své výroky o smyšlených znásilněních. Dnešní schůzka obou je pracovní, dodal Rakušan.

Šéf policie Právu řekl, že ho mrzí, jestli se jeho věty nějak dotkly obětí sexuálního násilí. Už dříve uvedl na webu policie, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat.

Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Kritizovali ho za to právníci, organizace pomáhající obětem násilí i Rakušan.

„Četl jsem vyjádření Martina Vondráška v dnešním Právu, to plně odpovídá i tomu, co jsem já k věci řekl dříve,“ uvedl ministr. Rakušan také v této souvislosti už dříve avizoval, že se s policejním prezidentem dnes sejde. „Opravdu to není žádná speciální, ale zcela pravidelná schůzka. Obvykle se vídáme minimálně dvakrát týdně,“ prohlásil ministr. (ČTK)