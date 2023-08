Ruský podnikatel Arkadij Volož odsoudil ruskou agresi

Reportér The New York Times projel Rusko a přinesl vzácný pohled na to, jak země vypadá rok a půl po zahájení invaze na Ukrajinu. Přináší obraz země, která je po všech stránkách tak rozdělená jako snad nikdy v moderních dějinách. Ale zdá se, že někteří Rusové následky války nejenže nevidí, ale ani je necítí na vlastní kůži.