Pákistánský prezident rozpustil parlament, aby se země připravila na volby

Pákistánský premiér Árif Alví rozpustil parlament, kterému by za tři dny vypršel jeho pětiletý mandát. Učinil tak na doporučení premiéra Šabháze Šarífa, který má odstoupit z úřadu a předat moc prozatímní vládě. Ta bude mít za úkol během 90 dnů připravit volby.

Šabház Šaríf má nyní zahájit jednání s cílem vybrat prozatímního premiéra. Pokud by se konání voleb plánovaných na polovinu letošního listopadu opozdilo, mohlo by to podle analytiků zhoršit politickou nejistotu v zemi.

Rozpuštění parlamentu přichází v době, kdy bývalý pákistánský ministerský předseda a někdejší slavný hráč kriketu Imran Chán skončil ve vězení poté, co ho soud shledal vinným ze zneužití premiérské funkce k prodeji darů, které obdržel při svých návštěvách v zahraničí a které podle platných pravidel byly ve vlastnictví státu.

Chánovo květnové zatčení v zemi vyvolalo rozsáhlé demonstrace, při nichž zahynulo nejméně devět lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Expremiérovi přívrženci považují veškerá obvinění proti Chánovi za politicky motivovaná a vinu odmítá i sedmdesátiletý politik. (ČTK)