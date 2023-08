Twitter dostal pokutu 350 000 dolarů za průtahy v souvislosti s vyšetřováním Trumpa

Americký zvláštní vyšetřovatel Jack Smith letos obdržel soudní příkaz umožňující získání informací o účtu exprezidenta Donalda Trumpa na sociální síti X (dříve Twitter). Společnost ale příkazu vyhověla se zpožděním a dostala za to od soudu pokutu 350 000 dolarů (přes 7,7 milionu korun).

Informace o sporu vyšly najevo poté, co soud ve Washingtonu zamítl odvolání X proti finančnímu trestu a proti rozhodnutí nižší soudní instance prohlásit chování společnosti za pohrdání soudem. Platforma patřící miliardáři Elonu Muskovi ihned na žádost o komentář nereagovala, napsala agentura AP.

Smith podle dokumentů obdržel příkaz ohledně předání „údajů a záznamů“ souvisejících s Trumpovým účtem. O povolení žádal v lednu, zatímco jeho tým vyšetřoval přechovávání utajovaných dokumentů v Trumpově floridském sídle a Trumpovy kroky proti výsledkům posledních prezidentských voleb, tedy dvě kauzy, které nyní směřují k soudnímu procesu. Soud požadovaný příkaz vydal s tím, že shledal dostatečné důvody pro „prozkoumání twitterového účtu kvůli důkazům o trestné činnosti“.

Provozovatel sociální sítě měl zároveň zakázané Trumpa o soudním příkazu informovat. Proti této podmínce společnost podle médií protestovala, což vyústilo v několikaměsíční spor. Odvolací soud se nyní ztotožnil s původním rozhodnutím soudkyně Beryl Howellové tento zákaz vydat, jakož i s uložením pokuty. „Jakkoli se Twitter nakonec příkazu podřídil, společnost poskytla veškeré požadované informace až tři dny po vypršení soudem stanovené lhůty,“ píše se v čerstvém verdiktu.

Trumpova kampaň se k němu bezprostředně po jeho publikaci nevyjádřila. Exprezident dlouhodobě odmítá jak obvinění z neoprávněného držení citlivých informací, tak obvinění ze snahy zablokovat výsledky prezidentských voleb, která proti němu Smith a jeho tým vznesli.

Platformu X v minulosti Trump hojně využíval, o svůj účet však přišel na začátku roku 2021 poté, co dav jeho stoupenců vtrhl do sídla Kongresu při projednávání výsledků voleb. Správci sítě zablokování profilu zdůvodnili porušením pravidel ohledně podněcování k násilí. Poté, co platformu převzal Musk, dostal Trump svůj účet zpět, zatím jej však nevyužívá. (ČTK)