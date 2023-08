Z ruského skladu vojenského skladu zmizelo od začátku války 40 procent techniky

Vývoj bojů (531. den): Rusko jde all in, do armády nalilo dvakrát víc peněz než loni. Až 37 procent ruského státního rozpočtu jde momentálně na armádu, loni to bylo asi 17 procent. „Očekával jsem nárůst výdajů na ruské zbrojení, ale tohle je bláznivé,“ říká německý analytik Janis Kluge.