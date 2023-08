Novelu zákona, která řeší dostupnost kratomu, by měla vláda projednat ještě o prázdninách

Novelu zákona, která řeší dostupnost kratomu a jiných psychomodulačních látek, by měla vláda projednat ještě o prázdninách. Skupina poslanců předložila novou legislativu, která má chránit před těmito látkami především děti.

Na českém trhu se v tuto chvíli prodávají psychoaktivní látky, které nepodléhají žádné kontrole a regulaci. O nebezpečí kratomu psal Deník N před časem zde.

Přístup k nim není v tuto chvíli omezen ani věkem, ani místem prodeje.

Proto skupina poslanců napříč politickým spektrem připravila urychleně novelu, která zavádí nové kategorie látek – takzvané psychomodulační a psychoaktivní látky.

„Není možné, aby si tyto látky v neomezeném množství legálně kupovaly děti, aby si je kupovaly v automatech bez jakékoli kontroly nebo v podstatě v jakékoli prodejně. To je to hlavní, co musí vyřešit naše novela, která jednoznačně stanoví zákaz prodeje podobných látek nezletilým nebo z automatu. Stejně tak bude možné nakupovat tyto látky jen na určených místech a ne kdekoli, jako je tomu dnes,“ vysvětlila předsedkyně výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny Zdenka Němečková Crkvenjaš, která je jedna z navrhovatelek.