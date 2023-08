BBC: K udržení zdraví stačí i 5000 kroků denně

Studie ukazuje, že k udržení zdraví je potřeba pouze 5 000 kroků denně. Dlouho bylo udáváno číslo 10000 kroků. Každých dalších 1000 kroků nad rámec 4000 podle analýzy snižuje riziko předčasného úmrtí o 15 % až do 20 000 kroků. Největší přínosy byly vidět mezi lidmi do 60 let. (BBC)