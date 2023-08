Češi chystají výcvik ukrajinských pilotů na F-16. Nabídnout chtějí simulátor v Pardubicích

Válečná stezka: Ukrajinské armádě se daří zasahovat důležitá dopravní spojení v ruském zázemí, na pohyb samotné fronty to ale nemělo vliv. To však neznamená, že by se na frontě nebojovalo, naopak. Dokládá to i naléhavost žádosti o sanitky, o které z fronty žádá americká záchranářka.