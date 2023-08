Biden oznámil, že brzy navštíví Vietnam, chce posílit vztahy

Americký prezident Joe Biden oznámil, že brzy navštíví Vietnam. S asijskou zemí chce posílit vztahy, píší zahraniční agentury. Washington i Hanoj se obávají posilování vlivu Pekingu v Jihočínském moři.

„Vietnam chce změnit naše vztahy a stát se partnerem (USA),“ uvedl Biden důvody, proč se chystá na cestu do Vietnamu.

Americký prezident neuvedl datum, kdy se cesta uskuteční a termín nechtěl komentovat ani Bílý dům. Podle agentury Reuters je možné, že Biden Vietnam navštíví při své cestě do Indie na začátku září, kdy se má zúčastnit summitu zemí skupiny G20.

Již dříve Biden uvedl, že Vietnam chce navázat hlubší vztahy s USA. Asijskou zemi v dubnu navštívil šéf americké diplomacie Antony Blinken a v červenci ministryně financí Janet Yellenová. Obě země sdílí obavy z posilování Číny v Jižní Asii a Jihočínském moři. Peking je však pro Hanoj také velmi důležitým obchodním partnerem.

Pro Bidena by se jednalo o první cestu do země, kde americká armáda zaznamenala na konci 60. let a v první polovině 70. let velké ztráty. Zemi, kde stále vládne komunistická vláda, navštívili i Bidenovi předchůdci, například Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush či Bill Clinton. (ČTK)