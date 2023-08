Sýrie prodloužila povolení pro přechody do oblastí zasažených zemětřesením

OSN bude smět do poloviny listopadu používat dva hraniční přechody z Turecka do Sýrie pro přepravu humanitární pomoci do oblastí postižených únorovým ničivým zemětřesením. Souhlasila s tím syrská vláda, píše dnes agentura AFP.

OSN stále jedná s Damaškem o fungování třetího a největšího přechodu z Turecka do oblastí, které jsou pod kontrolou protivládních sil.

Dva přechody z Turecka nechal Damašek otevřít pro humanitární pomoc zhruba týden po zemětřesení z konce února. Povolení bylo dvakrát prodlouženo do 13. srpna a díky novému souhlasu bude možné oba přechody používat až do 13. listopadu.

Zemětřesení zabilo na východě Turecka a na severu Sýrie přes 50 000 lidí. V Sýrii zasáhlo a poničilo oblasti, které jsou pod kontrolou protivládních sil.

Podle mluvčího generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese organizace jedná s vládou prezidenta Bašára Asada o podmínkách používání přechodu Báb al-Hava pro přepravu humanitární pomoci. V červenci se Rada bezpečnosti OSN neshodla na prodloužení mandátu pro provoz tohoto hraničního přechodu i bez souhlasu Damašku. Stanovisko většiny členů RB OSN, kteří chtěli prodloužit mandát o šest měsíců, zablokovalo Rusko.

Po neúspěšném hlasování v Radě bezpečnosti Asadova vláda ohlásila, že je ochotná schválit používání přechodu ze strany OSN po splnění několika podmínek. O těch se v současnosti jedná. Damašek například nechce, aby OSN jednala se vzbouřenci, kteří však kontrolují území, kde se přechod nachází. Mluvčí generálního tajemníka prohlásil, že OSN je připravena obnovit poskytování humanitární pomoci v oblasti, pokud se podaří „překonat překážky“. (ČTK)