Lídři zemí Latinské Ameriky chtějí tvrdší přístup ke zločinům proti Amazonii

Lídři zemí v Latinské Americe vyzvali k tvrdším postihům zločinů proti amazonskému pralesu. Učinili tak na začátku dvoudenního summitu v brazilském Belému. Politici se shodli na nutnosti prales více chránit.

Podle hostitele summitu, brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, setkání vrcholných politiků, na jejichž území se prales nachází, bude zlomové, píše agentura EFE. Cílem je zabránit tomu, aby se prales dostal do bodu zvratu, kdy by začal vypouštět více oxidu uhličitého, než kolik by ho absorboval.

Dosavadní využívání amazonského pralesa podle brazilského prezidenta „vyprodukovalo bohatství pro několik málo lidí a chudobu pro mnohé“, zatímco vedlo k ničení životního prostředí. Lula se domnívá, že nelze dosáhnout lepší ochrany pralesa bez zlepšení životních podmínek zhruba 50 milionů lidí, kteří na území tohoto ekosystému žijí. Brazilský prezident má větší ochranu Amazonie mezi svými politickými prioritami.

Další prezidenti latinskoamerických států vyzvali k tvrdšímu postupu proti nelegálním aktivitám, které amazonský prales ničí. „Nabízím jasnou a pevnou alianci pro zamezení zločinů proti životnímu prostředí, což je hlavně odlesňování a nelegální těžba,“ uvedla peruánská prezidentka Dina Boluarteová. Podle kolumbijského prezidenta Gustava Petra by se země v oblasti měly dohodnout na vytvoření mezinárodního tribunálu, který by se zabýval zločiny proti amazonskému pralesu. Vyzval i k většímu společnému úsilí ve vědeckém bádání.

Cílem dvoudenní summitu je nalézt společnou řeč ohledně ochrany amazonského pralesa. Podle brazilské ministryně životního prostředí Mariny Silvaové je nutné zabránit tomu, aby se amazonský prales dostal do „bodu zvratu“, kdy začne produkovat více oxidu uhličitého, než kolik ho dokáže absorbovat. Jedním z hlavních úkolů summitu je podle agentury AFP nalézt shodu na opatření proti odlesňování. Státy by se mohly zavázat k zastavení odlesňování do roku 2030, jak to chce učinit Brazílie.

Přes 60 procent amazonského pralesa se nachází v Brazílii a zbytek leží na území sedmi států. Amazonský summit je primárně schůzkou Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Guyany, Peru, Surinamu a Venezuely, tedy států, které už v roce 1978 podepsaly smlouvu o spolupráci v Amazonii. Jejím cílem je společně chránit Amazonii a využívat její zdroje udržitelným způsobem. V roce 1995 tyto země vytvořily Organizaci smlouvy amazonské spolupráce (OTCA), jejíž poslední summit se konal v roce 2009 v brazilském městě Manaus.

Na jednání v Belému jsou prezidenti Brazílie, Bolívie, Kolumbie a Peru. Venezuelu zastupuje viceprezidentka, Guyanu premiér a Surinamu a Ekvádor ministři zahraničí. (ČTK)