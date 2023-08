Izraelský ministr financí chce zmrazit peníze pro arabské obce

Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič chce zmrazit univerzitní program pro izraelské Araby ve východním Jeruzalémě, dokud z kampusů nezmizí podle něj „extremistická islamistická činnost“.

Odmítá též z rozpočtu vyplatit finance schválené předchozí vládou pro arabské obce na ekonomický rozvoj, aby se nedostaly do rukou „zločinců“. Krajně pravicový ministr si vysloužil kritiku od opozice, jež ho obvinila z rasismu, ale i od několika vládních poslanců či Hebrejské univerzity, napsal server The Times of Israel.

„Priority naší vlády jsou jiné než předchozích levicových vlád,“ řekl v pondělí Smotrič, který je šéfem krajně pravicové strany Náboženský sionismus. Podle něj předchozí kabinet dával peníze arabským radnicím jako „politickou odměnu“, která mohla končit v rukou „zločinců a teroristů“.

Podle lídra opozice Bennyho Gance Smotričův záměr nevyplatit peníze arabským obcím „zavání rasismem“ a uškodí celé společnosti. Zločinnost v arabských obcích je sice vysoká, ale právě proto je podle Gance potřeba snažit se ji vymýtit nejen policejním nasazením, ale též investicemi do školství či snižováním nezaměstnanosti.

„Zmrazení těchto peněz způsobí, že radnice nebudou moci zabezpečit základní služby, například sběr odpadu, a neotevřou školy po letních prázdninách,“ řekl Amír Bišarat, předseda rady arabských místních rad v Izraeli. Finance slíbené předchozí vládou označil za kompenzaci nedostatečných zdrojů pro arabské obce v minulých letech.

Izraelští Arabové tvoří asi pětinu izraelské populace a ve srovnání s židovskou populací čelí léta sociální a ekonomické nerovnosti, mají méně peněz na infrastrukturu i školy, napsala agentura Reuters.

Server The Times of Israel citoval nejmenované úředníky z ministerstva financí, kteří s omezením financí pro arabské obce rovněž nesouhlasí. „Můžeme diskutovat o tom, zda je správné dávat peníze arabským úřadům předem, a ne na konkrétní projekty. Ale kontroluje někdo, jak se využívá každý šekel pro ultraortodoxní komunity?“ řekl úředník ze Smotričova ministerstva stanici Channel 13. Podle něj dostávají ultraortodoxní komunity „obrovské sumy“ peněz, aniž funguje dostatečná kontrola nad jejich využitím.

Rozhodnutí zmrazit program pro arabské studenty ve východním Jeruzalémě kritizovala i ministryně pro tajné služby Gila Gamliel a Smotriče vyzvala, aby rozhodnutí zrušil. „Integrace arabského obyvatelstva do akademické sféry má sociální, ekonomický i bezpečnostní význam,“ uvedla Gamliel, která je členkou strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua.

Rovněž Hebrejská univerzita v Jeruzalémě podle serveru The Times of Israel zmrazení programu kritizovala, podle ní poškodí stovky palestinských studentů. Univerzita vyzvala Netanjahua, aby nenechal převládnout „hlasy, které propagují nenávist a rasismus“. Podle Hebrejské univerzity i šéf tajné služby Šin Bet Ronen Bar telefonicky Smotriče upozornil, že zrušení tohoto programu bude kontraproduktivní a zvýší napětí mezi Židy a Araby. (ČTK)