NSS potvrdil pokutu 610 000 korun pro Šumperk za loterijní vyhlášku

Nejvyšší správní soud potvrdil svým rozhodnutím pokutu 610 000 korun, kterou v roce 2020 vyměřil Šumperku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za loterijní vyhlášku. Podle ÚOHS byla vyhláška v rozporu se zákonem.

Pokutu loni v létě potvrdil svým rozsudkem Krajský soud v Brně, NSS nyní zamítl kasační stížnost, kterou město proti rozsudku podalo. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce NSS.

Podle rozhodnutí ÚOHS se Šumperk dopouštěl přestupku od roku 2012 tím, že opakovaně vydával obecně závazné vyhlášky regulující provozování sázkových her, loterií a podobných her s uvedením konkrétních adres, kde je provozování takových her povolené. „Výběr adresních míst přitom nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvedl úřad v roce 2020, kdy o pokutě rozhodl.

Šumperská radnice v souvislosti s tehdejším rozhodnutím ÚOHS podala rozklad k tehdejšímu předsedovi úřadu Petru Rafajovi, který jej ale zamítl a rozhodnutí první instance potvrdil. Radnice poté musela pokutu zaplatit, rozhodnutí se ale bránila podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně, který ji loni v létě zamítl. Následovala kasační stížnost, kterou nyní NSS zamítl. Další opravné prostředky už Šumperk nemá k dispozici. (ČTK)