Na konec srpna plánuje koalice svolání mimořádné sněmovní schůze

Na konec srpna plánují koaliční poslanci svolání mimořádné schůze Sněmovny, na jejímž programu má být desítka zákonů. Novinářům to řekla předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Poslanci by měli podle ní projednat například novelu, která má pomoci omezit výpadky léků v českých lékárnách, a zkrácení základní doby oddlužení v souladu s evropskou směrnicí z pěti na tři roky.

„Máme v plánu svolat mimořádnou schůzi ke konci srpna. Byla by svolána koaličními poslanci. Témata, kterým by se měla věnovat, jsou zejména zákony, které spěchají třeba i z hlediska implementace evropské legislativy,“ uvedla Pekarová Adamová.

Návrh programu schůze by měl čítat podle ní do deseti zákonů. „Myslím, že je už i jakási domluva nad programem, která byla konzultována a diskutována i s opozicí,“ poznamenala předsedkyně.

O mimořádné schůzi na konci srpna mluvil v polovině července ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v souvislosti s návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice se dohodla na jeho růstu od ledna o 50 000 na 350 000 korun pro nově narozené děti. Podle Jurečky by bylo ideální, pokud by poslanci novelu projednali v úvodním kole do konce letních prázdnin.

Až na řádné schůzi, jež začne v úterý 5. září, poslanci podle Pekarové Adamové znovu posoudí vládní novelu zákoníku práce, kterou jim s úpravami vrátil Senát. Předloha vychází z unijních směrnic o předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny. Senátoři v ní prosazují pružnější pravidla pro dohody o provedení práce tak, aby ji zaměstnavatel nemusel zadávat striktně nejméně tři dny předem. Zákony vrácené Senátem nebo prezidentem není možné podle jednacího řádu projednávat na mimořádných schůzích.

Návrh programu první řádné schůze po takzvaných parlamentních prázdninách posoudí organizační výbor ve čtvrtek 24. srpna. V týdnu na přelomu srpna a září se mají scházet podle plánu práce dolní komory odborné výbory. Budou se zabývat zejména takzvaným konsolidačním balíčkem, který má pomoci zlepšit situaci veřejných financí. (ČTK)