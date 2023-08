Gruzie 15 let po válce volá po stažení ruských vojsk ze svého území

Gruzínský premiér Irakli Garibašvili dnes u příležitosti 15. výročí začátku války mezi Ruskem a Gruzií vyzval ke stažení ruských vojáků ze dvou gruzínských regionů. Informovala o tom agentura AFP.

Rusko po válce udržuje svá vojska v Jižní Osetii a Abcházii, což Gruzie označuje za okupaci.

„Naší hlavní výzvou je ukončit tuto okupaci,“ uvedl Garibašvili. Mělo by se tak podle něj stát mírovou cestou. „Už dlouho víme, že Rusko je agresor. Víme to a celý svět to ví,“ dodal gruzínský premiér.

Ruská vojska vstoupila v noci ze 7. na 8. srpna 2008 do Jižní Osetie, v té době autonomní oblasti Gruzie. V oblasti předtím Tbilisi zahájilo armádní operaci s cílem obnovit tam svoji kontrolu. Rusové se postavili na stranu místních separatistů, čímž začala válka. Ta skončila už po devíti dnech, vyžádala si ale stovky obětí, převážně mezi civilisty. Po podepsání příměří Rusko uznalo nezávislost Jižní Osetie a dalšího regionu u svých hranic – Abcházie. Drtivá většina světa ale jeho příkladu nenásledovala. Tyto dva regiony představují asi pětinu gruzínského území. (ČTK)