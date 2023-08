Fanoušci se v Irsku loučí se zpěvačkou Sinéad O’Connor

V irském městě Bray poblíž Dublinu se shromáždili fanoušci zesnulé zpěvačky Sinéad O’Connor. Městem, kde zpěvačka žila 15 let, projede pohřební průvod. Poté proběhne soukromý pohřeb. (BBC)

The family of Sinéad O’Connor plans to give the singer, who converted to Islam in 2018, a private Muslim burial on Tuesday. But, in accordance with an old Irish custom, her coffin will first be carried past her last home in Ireland. https://t.co/t0mOo4Vyyi

— The New York Times (@nytimes) August 8, 2023