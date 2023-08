Provoz linky metra C by měl být v 18:45 obnoven

Aktualizace: Provoz linky metra C, který byl kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Florenc přerušen, by podle mluvčí dopravního podniku měl být v 18:45 obnoven. Zhruba padesátiletý muž pád nepřežil, uvedla pro Deník N mluvčí Aneta Řehková.