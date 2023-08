Vývoj bojů (525. den): Ukrajinci měli útočit jako Američané, změnili však taktiku a raději bojují po svém. Podle New York Times jde o „jasný signál, že naděje NATO na velký ukrajinský postup se alespoň prozatím nenaplnily“. Podle analytika Michaela Kofmana to ale neznamená, že ofenziva selhala, ale že se protáhne až do podzimu.