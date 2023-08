Poblíž sil v tureckém přístavu Derince se ozvala exploze

Výbuch otřásl tureckým přístavem Derince. Exploze se ozvala poblíž obilných sil společnost TMO, čtyři lidé byli zraněni. Příčina zatím není známá. (Al-Džazíra)

Breaking news: Explosion rocks Derince Port in Turkey. CNN Turk reports that two grain silos have been affected by the explosion.

