Po kontrolách na festivalu v Milovicích policisté stíhají 13 lidí kvůli drogám

Po kontrolách festivalu v Milovicích na Nymbursku policisté stíhají 13 lidí kvůli drogám. Odhalili také přes 60 řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog. Mezi obviněnými za přechovávání drog je i muž z autobusu, jehož cestující při cestě na festival policisté kontrolovali.

Zajistili u něj pervitin, ketamin, tablety extáze, kokain a další látky, které prozkoumá expertiza. Policie se také zabývá 105 přestupky, které souvisejí s přechováváním omamných a psychotropních látek, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

Hudební festival Let It Roll se konal od čtvrtka do neděle na bývalém vojenském letišti Milovice. Podle policistů dorazilo na 60 000 lidí. Na akci a dodržování zákonů dohlíželo na 300 policistů. Zkontrolovali přes 6000 lidí a zhruba stejný počet aut. Minulý rok, kdy na festival přijelo kolem 24 000 lidí, byl počet kontrol přibližně poloviční.

Letos policisté prověřují 25 podezřelých z trestného činu přechovávání drog, 13 z nich si již převzalo od policistů usnesení o zahájení trestního stíhání. „Celkově policisté na hudebním festivalu zajistili při namátkových kontrolách přes 400 gramů různých druhů psychoaktivních zakázaných látek (drog) jako např. kokain, hašiš, marihuanu, extázi, lysohlávky, ketamin a mnoho dalších,“ informovala Suchánková.

Policisté prověřují i možné sexuální napadení třicetileté ženy, vyšetřování případu stále pokračuje. (ČTK)