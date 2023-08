Prezident Mosambiku dorazil do Prahy

Prezident Mosambiku Philip Nyusi dorazil do Prahy. Na letišti ho přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský. Nyusi se sejde i s prezidentem Pavlem.

This morning I welcomed in Prague the President of Mozambique, Philip Nyusi, who studied at university in our country. It is precisely on such ties that we can build our relations. 🇨🇿🇲🇿 pic.twitter.com/ZpkgIuW6Hw

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 7, 2023