Chata na nejvyšší švédské hoře byla uzavřena kvůli střevní nákaze

Oblíbená chata na nejvyšším švédském vrcholu Kebnekaise musela být dočasně uzavřena poté, co se mezi turisty rychle rozšířila střevní nákaza. Chata bude kompletně dezinfikována a tento týden ve čtvrtek obnoví provoz.

Informoval o tom zpravodajský server listu The Guardian.

Horská chata STF Kebnekaise, která leží na úpatí masivu Kebnekaise s výškou 2096 metrů, umístila do karantény několik hostů, kteří se v posledních dnech nakazili střevní chřipkou. Poté, co byl stejný virus zjištěn i u turistů, kteří v oblasti tábořili, se chata rozhodla přijmout drastičtější opatření.

Komplex chaty, který zahrnuje 220 lůžek, restauraci a obchod, opustili všichni hosté kromě dvou, kteří byli příliš nemocní na to, aby mohli v neděli odcestovat, a proto zůstali i přes noc. Přesný druh nemoci zatím nebyl zjištěn.

„Nevíme, jak to začalo, ale nějakým způsobem někdo na horské stanici dostal žaludeční onemocnění a to se rozšířilo,“ řekla listu The Guardian Maria Perssonová, provozní manažerka chaty STF Kebnekaise. „V samotné chatě jsme tolik případů neměli, ale slyšeli jsme, že mnohem více jich je mezi lidmi, kteří v oblasti tábořili. Proto jsme se rozhodli na několik dní chatu uzavřít, abychom zabránili dalšímu šíření,“ dodala.

Z hory byli evakuováni také turisté, kteří zde tábořili. Ve snaze zastavit šíření nákazy švédská turistická asociace doporučila turistům, aby dodržovali správné hygienické návyky. Mezi ty patří i odejít sto metrů od stezky, domů, chat a vodních toků, pokud si potřebují ulevit. Pak by si měli vykopat jámu, do ní vykonat potřebu a zase ji zaházet. (ČTK)