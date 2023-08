Influencer Kai Cenat obviněn z podněcování nepokojů po chaosu v New Yorku

Influencer Kai Cenat byl obviněn z podněcování nepokojů poté, co oznámil, že bude v parku Union Square rozdávat herní konzole a počítače. To přilákalo tisíce lidí do parku v New Yorku a vyvolalo násilné střety s policií.

Při rvačce v parku Union Square bylo zatčeno 65 lidí, včetně 30 mladistvých, a několik policistů a civilistů bylo zraněno, řekl v pátek na tiskové konferenci Jeffrey Maddrey, důstojník newyorského policejního oddělení.

Někteří z davu házeli na policisty projektily, vylezli na střechu vchodu do metra a skákali na auta.

Cenat, nejlépe známý pro své živé přenosy na herním webu Twitch a videích na YouTube, byl také obviněn z nezákonného shromažďování, řekl Maddrey. Dodal, že dav se začal uklidňovat, když policisté evakuovali Cenata z parku.

Ve videu zveřejněném ve čtvrtek Cenat svým sledujícím řekl, že dárky budou zahrnovat počítače a konzole Playstation 5. Cenat, kterému je 21 let, má 6,5 milionu sledujících na Twitchi a 4 miliony odběratelů na YouTube. V roce 2022 byl na Streamy Awards vyhlášen Streamerem roku. (Reuters)