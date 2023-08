Kyjev označil vody ruských přístavů v Černém moři za zóny vojenského ohrožení

Ukrajina označila vody šesti ruských přístavů v Černém moři za zóny „vojenského ohrožení“, informovala dnes ukrajinská média. Týká se to podle nich přístavů Anapa, Novorossijsk, Gelendžik, Tuapse, Soči a Tamaň, které se všechny nacházejí v Krasnodarském kraji.

Prakticky to znamená zákaz vplouvání civilních plavidel, píše agentura Unian a dodává, že Rusko uzavřelo námořní plavbu do ukrajinských přístavů s podobným varováním na začátku své invaze.

Výstraha se podle médií objevila na základě informací ukrajinského námořnictva v pátek na webu národní hydrografické služby, která se podle svých webových stránek věnuje hydrografickým a navigačním službám k zajištění bezpečnosti plavby na moři či řekách.

Střety v Černém moři zintentivnily

Zpravodajský server Ukrajinska pravda v této souvislosti připomíná nedávná varování, která vydalo nejprve Rusko a o den později také Ukrajina. Moskva v polovině července pozastavila svou účast na takzvaných obilných dohodách a následně oznámila, že bude považovat za potenciální dopravce vojenského nákladu lodě mířící do ukrajinských černomořských přístavů. Kyjev o den později reagoval zrcadlově a sdělil, že od 21. července mohou být plavidla plující do ruských nebo do Rusy okupovaných ukrajinských přístavů v Černém moři považována za lodě s vojenským nákladem.

Následně nabraly na intenzitě střety v Černém moři. Rusko v poslední době zintenzivnilo útoky na ukrajinské černomořské přístavy, tento týden zaútočilo na ukrajinský přístav Izmajil na Dunaji, kde podle ukrajinských představitelů zničilo tamní sklady obilí. Tento pátek pak média informovala o útoku námořních dronů na ruský černomořský přístav Novorossijsk, který podle nich zasáhl a vážně poškodil ruskou výsadkovou loď Oleněgorskij Gorňak. K zodpovědnosti se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU. Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdilo, že se ukrajinský útok podařilo odvrátit.

Dnes další bezpilotní plavidlo zasáhlo a poškodilo u Kerčského průlivu ruský tanker, na který USA dříve uvalily sankce. Podle ukrajinských zpravodajských zdrojů agentury Interfax-Ukrajina, ukrajinské redakce BBC nebo agentur Reuters a AP stojí za útokem ukrajinská tajná služba SBU a námořnictvo. Tanker převážel palivo pro ruskou armádu, uvedly zdroje. Kyjev se zatím oficiálně k útoku nevyjádřil. Ruská státní agentura TASS s odvoláním na ruské úřady píše, že tanker napadla ukrajinská strana a utrpěl trhlinu v oblasti strojovny, palivo neuniklo a plavidlo zůstává na hladině.

„Pokud chcete obchodovat z Novorossijsku, dovolte nám přepravovat obilí z Oděsy“

Ukrajina, která se od loňského února brání ruské agresi, běžně útoky na ruské nebo okupované území nekomentuje. SBU v pátek ovšem připomněla, že útok na Novorossijsk není první úspěšnou operací tajných služeb za použití námořních dronů – dílem tajné služby podle ní byl i úder v krymském přístavu Sevastopol loni v říjnu či nedávné poškození Krymského mostu spojujícího ruskou pevninu s anektovaným poloostrovem Krym.

S rostoucími námořními schopnostmi Kyjeva se Černé moře stává stále důležitějším bojištěm ve válce, poznamenala agentura AP. Agentura Bloomberg označila útok na tanker za první případ, kdy ukrajinské síly zaútočily na plavidlo převážející komodity v Černém moři. Ukazuje to na novou fázi konfliktu od doby, kdy Rusko odstoupilo od obilných dohod a pokusilo se ochromit schopnost Ukrajiny vyvážet potraviny, píše Bloomberg, podle něhož je přeprava surovin přes klíčovou námořní trasu stále více ohrožena.

Podle Mykoly Bělěskova z ukrajinského Národního institutu pro strategická studia (NICD) se Ukrajina snaží čelit snahám Ruska o kontrolu dopravy v Černém moři. „Ukrajina by měla vytvořit symetrii rizik, aby bylo možné přijet do Moskvy a říct: ‚Pokud chcete obchodovat z Novorossijsku, dovolte nám přepravovat obilí z Oděsy a dalších přístavů‘,“ řekl Bloombergu Bělěskov. (ČTK)