Trump pohrozil, že „půjde po těch, kdo jdou po něm“. Vyšetřovatel upozornil soudkyni

Úřad vyšetřovatele Jacka Smithe, který vede dvě vyšetřování Donalda Trumpa, se obrátil na soud kvůli nočnímu příspěvku exprezidenta na sociální síti. V něm Trump napsal větu: „Pokud půjdete po mně, půjdu já po vás!“ Podle prokuratury se může jednat o vyhrožování a zastrašování svědků.

Donald Trump a vyšetřovatel Jack Smith. Američané s napětím sledují, kdo z nich bude mít poslední slovo. Foto: Shealah Craighead, White House, Flickr, a Jose Luis Magana, AP/ČTK, koláž: Deník N

Podle Smithe má úřad zájem neodkládat jednotlivé body soudního procesu a hodlá Trumpově straně poskytnout „značný“ objem důkazů, jakmile soudkyně Chutkan schválí příkaz upravující nakládání s důkazy. Hrozí ale podle nich, že Trump bude některé důkazy ještě před soudním stáním zveřejňovat a ohrožovat tím vypovídající svědky.

„Náš navrhovaný příkaz se snaží zabránit neoprávněnému šíření nebo používání materiálů a jejich předávání veřejnosti,“ stojí v dopise soudkyni. „Takové omezení je v tomto případě obzvláště důležité, protože obžalovaný už dříve na sociálních sítích vydával veřejná prohlášení týkající se svědků, soudců, advokátů a dalších osob spojených s právními záležitostmi, které jsou proti němu vedeny.“

Poté poukázal na Trumpovy příspěvky na jeho sociálním účtu, kde například hovořil o vyšetřovateli Smithovi jako o „bláznivém radikálním marxistovi“. Smith je politicky nezávislý, vyšetřoval soudní zločiny v Haagu a měl na starosti kauzy republikánských i demokratických politiků.

„V posledních dnech, pokud jde o tento případ, obžalovaný vydal několik příspěvků – buď konkrétně, nebo implicitně – včetně následujícího, který obžalovaný zveřejnil před několika hodinami,“ napsal krátce před 22. hodinou večer o tomto příspěvku:

Trump před soudem přísahal, že nebude vyvíjet žádné úsilí, aby ovlivňoval či se nějak mstil svědkům a nebude se dopouštět žádných aktivit, které by mařily úřední výkon. Byla to podmínka soudkyně k jeho propuštění.

„Na závěr vám chci připomenout, že je trestné snažit se ovlivnit porotce, vyhrožovat nebo se pokoušet podplatit svědka či jinou osobu, která může mít informace o vašem případu, nebo se mstít komukoli za to, že poskytl informace o vašem případu obžalobě, či jinak bránit výkonu spravedlnosti,“ řekla mu soudkyně Moxila Upadhyaya.

Smithův úřad žádá soud, aby vystavil takzvaný ochranný příkaz, který by se vztahoval na důkazy zaslané Trumpovým právníkům a přinášel postih, pokud by byly důkazy zveřejněny.

„Pokud by žalovaný začal zveřejňovat příspěvky, v nichž by použil podrobnosti – například přepisy z jednání velké soudní poroty –, mohlo by to mít škodlivý a paralyzující dopad na svědky nebo negativně ovlivnit řádný výkon spravedlnosti v tomto případě,“ dodal Smith s tím, že jsou připraveni mu poskytnout tyto důkazy co nejdříve, a to včetně těch, „na které dosud neměl právo“.

Trumpova bývalá mluvčí Stephanie Grisham, která o svém působení v Bílém domě před vyšetřovatelem vypovídala a je jednou ze svědkyň v případu, dopad Trumpových slov na sebe potvrdila. „Je to děsivé. Jak tohle ještě někdo nemůže považovat za vyhrožování? Jaký jiný vzkaz z toho svědkové dostanou,“ řekla Grisham v rozhovoru CNN.

„Nerozumím tomu. To někdo musí být zraněn, aby lidé toto vyhrožování začali brát vážně? Vím, že míří na prokurátory, ale jako někdo, kdo dostává výhružky smrtí každý den, vám říkám, že mě to znervózňuje,“ řekla. „Každého, kdo kdy proti němu vypovídal, by to mělo znervózňovat. A jde o hodně lidí.“

Volební tým Donald Trumpa poté vydal prohlášení, ve kterém odmítl, že by jeho příspěvek byl namířen proti vyšetřovateli nebo svědkům. Mířil podle něj na republikány, kteří jsou proti Trumpovi, a „zvláštní zájmové skupiny, co milují Čínu, a iniciativy sponzorované bratry Kochovými.“ (Politico, Hill)