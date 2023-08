Americký prezidentský kandidát Christie přijel do Kyjeva za Zelenským

Bývalý guvernér amerického státu New Jersey Chris Christie neočekávaně navštívil Ukrajinu a setkal se s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Christie je druhým republikánským prezidentským kandidátem po Mikeu Penceovi, který do Kyjeva přijel, pro něj je to první návštěva od začátku invaze. (Politico)