Ukrinform: Námořní dron zřejmě zasáhl tanker plující pod ruskou vlajkou

Poblíž Krymského mostu, který spojuje anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem, se ozvala nejméně jedna exploze a byl zde přerušen provoz. Agentura Ukrinform napsala, že u Kerčského průlivu mezi Krymem a Ruskem námořní dron zřejmě zasáhl tanker plující pod ruskou vlajkou. Stroj je poškozen a nemůže samostatně dále plout.

Saturday morning brings news of another Ukrainian naval drone attack. This time on Russian tanker SIG, which is under US sanctions for aiding Syria, in Kerch Strait. Comes a day after an attack on Novorossiysk port and a Russian landing ship. If anyone thought that was a fluke… pic.twitter.com/TdPxSUyk7u

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 5, 2023