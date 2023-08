Policie v autobuse mířící na festival Let it Roll nalezla větší množství drog

Policie v autobuse mířící na festival Let it Roll u Milovic nalezla větší množství drog. Vedle extáze, pervitinu a kokainu zadrželi policisté i takové látky, které museli poslat na detekci do laboratoře.

„Do současnosti jsme zahájili úkony trestního řízení v téměř 20 případech a vždy se jednalo o držení většího množství drog. Zkušenosti z minulých let jsou obdobné a naším úkolem je prověřovat jakékoliv protiprávní jednání, speciálně pokud nás na něj někdo upozorní,“ napsala policie na Twitteru.