Ve věku 83 let zemřel americký herec Mark Margolis

Zemřel americký herec Mark Margolis, bylo mu 83 let. Byl známý z filmů Černá labuť, Zjizvená tvář nebo ze seriálu Perníkový táta. Většinu své kariéry ztvárňoval především vedlejší postavy. (Guardian)

Mark Margolis, 'Breaking Bad' and 'Better Call Saul' Star, Dies at 83 https://t.co/wPoY4oHa3e

— Variety (@Variety) August 4, 2023