Sdílené kolo si v červenci v Praze přes Lítačku půjčilo meziročně více lidí

Sdílené kolo si letos v červenci přes pražskou kartu na MHD Lítačka vypůjčilo zhruba 73 000 Pražanů, meziročně více. Řekl to Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje pražskou MHD.

Oproti červnu je to zhruba o pětinu méně, mnoho lidí totiž kola využívá na cestu do práce či do školy, uvedl Drápal. Sdílené kolo si lidé s Lítačkou mohou bezplatně vypůjčit až dvakrát denně na 15 minut.

V první polovině letošních prázdnin využilo možnost sdílených kol v Praze 72 856 lidí, což je podle Drápala o 39 procent více než loni ve stejném měsíci. „Určitě je to dáno také extrémně příznivým počasím letos v červnu a červenci, ale i tím, že o této službě má povědomí čím dál víc lidí,“ řekl mluvčí.

Více lidí než v červenci si kolo vypůjčilo v červnu, a to o zhruba 20 procent, což podle Drápala ukazuje, že mnoho lidí kola využívá pro cesty do práce či do školy. „Také to celkem věrně kopíruje úbytek lidí v MHD přes letní prázdniny,“ dodal. (ČTK)