Rumunský soud propustil z domácího vězení kontroverzního influencera Tatea

Odvolací soud v Bukurešti dnes propustil z domácího vězení kontroverzního influencera Andrewa Tatea, který v Rumunsku čelí obvinění ze znásilnění, obchodování s lidmi a vytvoření zločinecké skupiny s cílem sexuálního vykořisťování žen.

Andrew Tate Foto: tate_inspire, TikTok

Informovala o tom agentura Agerpres. Podle ní soud zároveň stanovil, že Tate nebude moci opustit rumunské hlavní město a přilehlou župu.

Andrew Tate a jeho bratr Tristan, kteří jsou držiteli amerického i britského občanství, byli zatčeni spolu se dvěma Rumunkami na sklonku loňského roku kvůli podezření, že přinutili sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice byla ve vazbě až do 31. března, kdy ji soud propustil do domácího vězení. Před necelým měsícem prokuratura vůči čtveřici vznesla formální obvinění. Všichni trvají na své nevině.

Odvolací soud v dnešním verdiktu nařídil, že čtyři obvinění nebudou smět po dobu 60 dní opustit hranice Bukurešti a přilehlé župy Ilfov, pokud k tomu soud nedá výslovný souhlas. Nesmí také vlastnit zbraně a přibližovat se k obětem figurujícím v případu ani k jejich rodinám.

Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslavil se také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen. (ČTK)