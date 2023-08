Ostřílený horský vůdce Michal Gerčák chodí do Vysokých Tater od sedmnácti let. Jejich návštěvníci jsou podle něj v posledních letech čím dál arogantnější. Co by jim poradil, pokud by ho poslouchali? V rozhovoru vysvětluje, na co si dát na túrách pozor.

Michal Gerčák. Foto: Andrej Bán, Denník N