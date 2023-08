Úředník v Kyjevě za úplatu pomáhal mužům vyhnout se službě v armádě

Ukrajinské úřady zadržely činitele kyjevské vojenské správy, který čelí obvinění, že za úplatu pomáhal mužům v branném věku utíkat za hranice. Za pomoc s odjezdem z Ukrajiny mu jeho klienti platili 10 000 dolarů (přes 220 000 Kč).

V době, kdy na Ukrajině platí kvůli ruské invazi válečný stav, ale nesmějí práceschopní muži ve věku od 18 do 60 let až na výjimky opustit zemi a mohou být kdykoli povoláni do zbraně.

Zadržený úředník vydával mužům falešná potvrzení, že nejsou schopni služby v armádě. S těmito doklady pak mohli překročit hranice. Úředník byl zadržen přímo při činu, když vydával tato potvrzení třem osobám.

Na Ukrajině nejsou v poslední době skandály kolem zkorumpovaných armádních úředníků výjimečné. Ukrajinská média tento týden informovala o domovní prohlídce u šéfa oblastního náborového centra, který si podle vyjádření ukrajinského ministerstva vnitra přišel za dobu válečného stavu na 350 000 dolarů (7,7 milionu Kč) a převedl na otce několik automobilů a také dva byty v ukrajinském městě Dnipro.

Ukrajinská tajná služba SBU také tento týden informovala o odhalení aktivit armádního účetního z Oděské oblasti, který převáděl výplaty a odměny na účty svých známých. Ti přitom vůbec nesloužili v armádě. (ČTK)