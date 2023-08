Zemřel americký herec Angus Cloud, který se proslavil zejména rolí Fezca ze seriálu Euphoria od HBO. Bylo mu 25 let. Oznámila to jeho rodina. „Angus otevřeně hovořil o svém boji s duševním zdravím a doufáme, že jeho odchod může být připomínkou pro ostatní, že nejsou sami a neměli by s tím sami bojovat v tichosti,“ napsali hercovi pozůstalí.