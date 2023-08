Primitivních předsudků vůči Romům se hned tak nezbavíme. Přispívají k tomu prohlášení Jurečky a dalších politiků

Komentář Kláry Vlasákové: Sílí přesvědčení, že rodiče by měli vynakládat co nejintenzivnější úsilí, aby připravili děti pro budoucí život. A to i na úkor všeho ostatního včetně vlastního profesního uplatnění. I kvůli tomu se nedostává žen ve veřejném prostoru a politice.