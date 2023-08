V Nigeru opět vyšly do ulic stovky stoupenců puče, mávají ruskými vlajkami

V hlavním městě Nigeru, Niamey, se dnes shromáždily stovky stoupenců vojenské junty. Řada z nich si přinesla velké ruské vlajky. S odvoláním na své zpravodaje na místě to napsala agentura AFP. Minulý týden provedla v Nigeru armáda převrat a svrhla demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma.

Demonstranti se podle AFP shromáždili na náměstí Nezávislosti v centru města. Akci svolalo hnutí M62, které organizuje proruské a protifrancouzské protesty. Zpravodajský web ABC News napsal, že tato skupina obyvatele Niamey vyzvala, aby se zmobilizovali a zablokovali letiště, dokud zemi neopustí veškerá cizí vojska.

Jeden z protestujících dnes držel v ruce transparent s nápisem: „Ať žije Niger, Rusko, Mali a Burkina Faso. Pryč s Francií, ECOWAS a EU.“ Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) uvalilo na Niger sankce, což se již začalo projevovat výpadky elektřiny.

Ministři obrany zemí ECOWAS dnes druhým dnem o Nigeru jednají v nigerijském hlavním městě Abuji. Podle prohlášení Rady národní bezpečnosti Pobřeží slonoviny je cílem šéfů obrany vypracovat plán případného vojenského zásahu k obnovení ústavního pořádku v Nigeru. Mali a Burkina Faso, kde rovněž vládnou junty, ale prohlásily, že by takový zásah považovaly za „vyhlášení války“ i proti nim, vystoupily by z ECOWAS a postavily by se na obranu Niamey.

Lídr junty generál Abdourahamane Tiani podle Reuters sankce označil za nelidské a poznamenal, že odmítá zahraniční vměšování, ale je otevřen vnitropolitickému dialogu.

Francie, někdejší koloniální vládce Nigeru, převrat odsoudila a vyzvala k návratu prezidenta Bazouma. V neděli stoupenci junty pochodovali ulicemi Niamey s ruskými vlajkami a skandovali protifrancouzská hesla a jméno ruského prezidenta Vladimira Putina. Nakonec zapálili dveře francouzské ambasády, než je rozehnaly bezpečnostní složky. Francie má v Nigeru asi 1500 vojáků. Spojené státy a další evropské země také pomáhají s výcvikem tamních sil.

Zároveň rostou obavy z rozšiřujícího se vlivu ruské žoldnéřské Vagnerovy skupiny, která podle svrženého nigerského prezidenta vůči jeho vládě vedla dezinformační kampaň. Šéf vagnerovců Jevgenij Prigožin označil aktuální vývoj v Nigeru za „faktické získání nezávislosti“ a za „boj s kolonizátory“.

Británie se dnes kvůli bezpečnostní situaci rozhodla dočasně snížit počet svých zaměstnanců na ambasádě v Niamey. Evakuaci části zaměstnanců a jejich rodin z ambasády v Nigeru chystají také Spojené státy. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller oznámil, že americká ambasáda zůstane otevřená. Šéf americké diplomacie Antony Blinken mezitím ve středu hovořil se svrženým prezidentem Bazoumem.

Bezmála 350 lidí z Nigeru už letecky evakuovaly Francie a Itálie, mezi odvezenými bylo kromě řady dalších národností i několik desítek Američanů. České ministerstvo zahraničí Čechy v Nigeru neeviduje v cestovatelském systému Drozd ani žádným jiným informačním kanálem. (ČTK)