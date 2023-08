Elektrokoloběžky v Paříži končí, provozovatelé je pošlou do Londýna či Tel Avivu

Sdílené elektrické koloběžky musí do konce srpna zmizet z ulic francouzské metropole v souladu s nařízením vedení města. Jejich majitelé tak začali s přesunem 15 000 vozítek do jiných měst, kde tuto službu nadále provozují.

Pařížské koloběžky budou nově sloužit v jiných francouzských městech nebo například v Kodani, Londýně či Tel Avivu, napsal deník Le Figaro.

V Paříži službu nabízejí tři společnosti: Dott, Lime a Tier Mobility. Firma Lime uvedla, že koloběžky stáhne do svého překladiště na předměstí Paříže a poté je pošle do Lille na severu Francie, do Kodaně, Londýna nebo do Německa. V Paříži chce Lime dál nabízet „svobodnou přepravu“ a v metropoli zřídí flotilu 10 000 sdílených kol, uvedl ředitel Lime pro Francii Hadi Karam.

Konkurenční Dott začal stahovat z ulic svých 5000 koloběžek už v červenci rychlostí 500 kusů týdně. Postupně je čistí, v případě potřeby opravuje a dál expeduje do Bordeaux, izraelského Tel Avivu nebo do Belgie. Třetí provozovatel, Tier, využije třetinu pařížských koloběžek v obcích v okolí Paříže, dvě třetiny pošle do Berlína a do Varšavy.

Elektrokoloběžky byly v Paříži od roku 2018, o konci služby letos v dubnu rozhodli obyvatelé města v referendu. Proti se postavilo 90 procent hlasujících, volit ale přišlo jen osm procent oprávněných voličů. Paříž bude od září prvním evropským hlavním městem, které na svém území zcela zakáže sdílené elektrické koloběžky, dodává Le Figaro.

V Paříži se proti sdíleným koloběžkám zvedla kritika zejména kvůli množícím se nehodám, z nichž některé byly i smrtelné. Soukromé elektrické koloběžky budou moci lidé v Paříži používat i po 1. září. (ČTK)