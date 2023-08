V ruském dronu byl český motor. Už rok je nevyrábíme, říká firma

Server Kyiv Independent přinesl s odkazem na ukrajinského vojáka snímky ruského bezpilotního letounu Lancet, jehož motor byl vyroben v ČR. Dron byl údajně nalezen nedaleko fronty u Bachmutu. Česká společnost uvedla, že do ruských zbraní motory nikdy nedodávala.

Údajný motor z ruského dron Lancet. Foto: Twitter: @slovyanskasil

„Celou situaci již delší dobu řešíme se zainteresovanými úřady, aby se podařila rozkrýt cesta, kterou se do Ruska, potažmo do těchto zbraní motory dostaly. Naše motory se vyváží do celého světa a přes nějakou třetí osobu nebo firmu se to zřejmě přeprodalo až do Ruska,“ uvedla firma AXI Model Motors na dotaz Deníku N. Doplnila, že tento typ motorů už nejméně rok nevyrábí.

Navzdory sankcím se součástky evropské výroby dostávají do ruských továren přes třetí země, jako je Kyrgyzstán. Podle Washington Post záznamy ukazují obrovský nárůst obchodu s díly pro drony, letadla a bomby do Ruska ze strany kyrgyzských firem.