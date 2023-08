Válečná stezka: Ukrajinská armáda v uplynulém týdnu udeřila na ruské linie zvýšenou silou a mluví se o začátku druhé fáze ofenzivy. Není to ale tak jednoduché, že by šlo protiútok dělit do přehledných fází. A dál se ukazuje, jak tvrdým protivníkem Rusové umí být.