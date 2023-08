V Toledu odmítli hru mexické novinářky, opozice i autorka to označily za cenzuru. Tamní radnice, kterou po volbách z letošního května ovládá konzervativní Lidová strana (PP) s krajně pravicovou stranou Vox, vyškrtla z kulturního programu na letošní sezonu divadelní hru mexické novinářky a bojovnice za práva žen Lydie Cacho.

Představení odhalující propojení zločinu a politiky v Mexiku, násilí a sexuální zneužívání nezletilých i dětí, se přitom ve Španělsku hraje už přes rok a půl a představitelka hlavní role za něj dostala i španělskou cenu Max. Informovala o tom místní média.

Předchozí vedení toledské radnice přitom uvedení hry v místním divadle schválilo. Do května radnici vedli španělští socialisté, kteří stejně jako Cacho označili vyškrtnutí hry nazvané Hanba za cenzuru a „útok na svobodu slova“. Lidovci a Vox změnu programu vysvětlili snahou omezit výdaje z místního rozpočtu, kvůli úsporám zrušili také i křeslo radního pro rovnost.

PP a Vox ovládly toledskou radnici navzdory tomu, že květnové volby vyhráli socialisté. Na celonárodní úrovni ale socialisté, vedení premiérem Pedrem Sánchezem, místní a regionální volby výrazně prohráli a Sánchez kvůli tomu vyhlásil na červenec předčasné parlamentní volby. Očekávalo se drtivé vítězství lidovců a jejich koalice s Vox pro sestavení vlády, volby ale skončily patem a možná se budou muset opakovat.

„Je to poprvé, co mě takto otevřeně ve Španělsku cenzurují,“ řekla rozhlasu Cadena SER Cacho. Dodala, že je rozhodnutím nového vedení radnice šokována a že se jí nedostalo dostatečného vysvětlení. „Tvrdí, že je to otázka rozpočtu, ale jde o divadelní monolog, který je dost levný ve srovnání s dalšími hrami a projekty, jež v programu radnice zůstaly,“ dodala mexická autorka. Navíc suma 7400 eur na toto představení už je zahrnuta do letošního rozpočtu radnice, který schválilo předchozí socialistické vedení.

Nyní šedesátiletá Cacho, kterou organizace Amnesty International označila za „snad nejznámější mexickou investigativní novinářku“, se dlouhá léta zaměřuje na odhalování sexuálního zneužívání žen i dětí a násilí na ženách. Rovněž divadelní hra Hanba je o násilí, ale také o zkorumpované mexické policii a politicích. Předlohou byla autobiografická kniha Vzpomínky na hanbu, v níž Cacho popsala, jak odhalila síť pedofilů, která zahrnovala významné mexické podnikatele a politiky, za což čelila výhrůžkám smrtí a byla nezákonně vězněna.

Za svou novinářskou práci dostala Cacho, která má už i španělské občanství, několik cen. Například v roce 2008 jí organizace UNESCO udělila světovou cenu za svobodu tisku a v roce 2011 obdržela spolu s italským novinářem Robertem Savianem Cenu Olofa Palmeho. (ČTK)