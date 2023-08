Skotská poslankyně přišla o mandát kvůli porušení covidových pravidel

Skotská poslankyně Margaret Ferrier byla zbavena mandátu kvůli porušení pravidel za pandemie covidu-19. V jejím obvodu se tak uskuteční doplňovací volby, které budou podle agentury Reuters testem pro opoziční Labouristickou stranu.

Ferrier v září 2020 podstoupila test na koronavirus a odjela na jednání do sněmovny do Londýna. Přestože ji v Londýně zastihla informace o pozitivním výsledku testu, vydala se na cestu vlakem zpět do 400 kilometrů vzdáleného Skotska. Tehdejší pravidla ale stanovovala, že bezprostředně po pozitivním testu se mají lidé uchýlit do karantény. Skotská národní strana (SNP), za niž kandidovala, ji za toto jednání vyloučila ze svých řad. Ferrier byla od té doby nezávislou poslankyní.

Británii čekají příští rok parlamentní volby a labouristé doufají, že po nich ve vládě nahradí konzervativce. Doplňovací volby tak ukážou sílu labouristů ve Skotsku, kde do roku 2015 dominovali, než je porazila SNP. Výsledek boje o toto jedno křeslo bude signálem pro celostátní volby.

Termín doplňovacích voleb stanoví sněmovna až na podzim poté, co se poslanci sejdou po letní přestávce. Deník The Guardian zmiňuje jako možné datum 5. října.

Voliči v obvodu Rutherglen and Hamilton West měli šest týdnů na to, aby rozhodli o odebrání mandátu poslankyni. Petici za její odchod podepsalo téměř 12 000 z celkem 81 000 oprávněných voličů, tedy 14 procent. Pro spuštění procesu doplňovacích voleb by stačilo deset procent, napsal The Guardian. (ČTK)