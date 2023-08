Česká ambasáda v USA požádala floridskou policii o informace k hledané české dívce

České velvyslanectví v USA požádalo floridskou policii o bližší informace k případu pohřešované čtrnáctileté Barbory Žďánské, po níž policie vyhlásila pátrání. „Oficiálně nic hlášeno nemáme. Zřejmě nejde o turisty, ale o rodinu, která v USA žije dlouhodobě,“ řekl Deníku N velvyslanec Miloslav Stašek.

Takzvaný Amber Alert je zpráva policie, která informuje o pohřešovaných dětech. Takto hledá čtrnáctiletou Češku Barboru Žďánskou. Foto: Florida Department of Law Enforcement

„Konzul je v kontaktu s příslušnou policejní stanicí a požádali jsme i oba naše honorární konzuly na Floridě, aby se o případ zajímali,“ dodal Stašek.

Dívka se podle vyjádření své matky ztratila poté, co v sobotu ve 2.30 ráno nasedla s přítelem do minivanu, který ji měl z Daytona Beach odvézt do Jacksonville. Poté co policie vyhlásila pátrání, se vůz Dodge Caravan našel, ale Barbora Žďánská nikoliv.

Policie proto žádá americkou veřejnost, aby se jí s případnými informacemi ozvala.