Fremr: Prezident zatím mou nominaci na ústavního soudce nestáhne

Kandidát na ústavního soudce Robert Fremr se na Hradě setkal s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým hovořil o medializované soudní kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988. „Všechny argumenty jsem přednášel panu prezidentovi, který se o to bedlivě zajímal. Poté řekl, že pokud se v případu neobjeví nová skutečnost, tak zatím návrh stahovat nebude,“ řekl Fremr.

Fremr (třetí zleva) u Vrchního soudu v Praze. Foto: Zdislava Pokorná, Deník N

Na dotaz, zda zvažoval stažení nominace on sám, řekl, že ne. „Kdybych tu kandidaturu stáhl, tak bych víceméně potvrdil to, co někomu vadí, že jsem vědomě spolupracoval s StB, což kategoricky odmítám,“ uvedl. Reagoval tak na nové skutečnosti, které přinesl server Hlídací pes. Podle něj justiční kauzu zmanipulovala StB, což Fremr připustil. Následně ale řekl, že se o těchto informacích dozvěděl před devíti dny.

„Kauza byla ošklivá, měl jsem z ní pachuť, ale měl jsem za to, že jsme postupovali v souladu se zákonem,“ uvedl s tím, že kauza je stará 36 let. „Ještě před devíti dny jsem žil v přesvědčení, že tam žádná vada není,“ dodal Fremr, který je aktuálně soudcem Vrchního soudu v Praze.

V justiční kauze, kterou v roce 1988 projednával pětičlenný Fremrův soudní senát, jde o případ tří mladíků. Obžaloba je vinila z více než stovky trestných činů, z nichž nejvážnější bylo záškodnictví. Podle serveru Hlídací pes kauzu zmanipulovala StB tak, že za vůdce skupiny označila po vynuceném přiznání devatenáctiletého Alexandra Ereta, jehož otec byl německé národnosti a odjel na Západ. Na základě Eretovy výpovědi byla odsouzena i chlapcova matka.

Fremr kvůli kauze zaslal vysvětlovací dopis i senátorům. V něm zopakoval, že neměl informace o tom, že by případ zmanipulovala StB.