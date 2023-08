Scény ze zaplaveného Pekingu: nefunguje elektřina ani mobily, vrtulníky shazují pitnou vodu

Ze zaplavených oblastí Pekingu muselo být evakuováno už přes 127 000 lidí, mezi mrtvými jsou i záchranáři. Další lidé se pohřešují. Místy jsou přerušeny dodávky elektřiny a vypadává mobilní signál; vrtulníky shazují pitnou vodu a potraviny uvízlým obyvatelům.

Týká se to například cestujících tří vlaků, jimž povodeň odřízla cestu z jihozápadního předměstí do centra Pekingu, informuje South China Morning Post.

Jedna ze souprav zastavila na vyvýšeném nádraží v západní čtvrti Men-tchou-kou, což je podle nynějších zpráv povodněmi vůbec nejpostiženější lokalita, hlásí Caixin. (Mimochodem, podle čínského stranického deníku China Daily může být ohrožen i proslulý komplex Zakázaného města.)

On social media, some people have blamed failing water drainage systems for the floods but many others argue that no place is ready to handle this much rain all at once. This is Mentougou, the other Beijing district that was hit hardest together with Fangshan. pic.twitter.com/kZ68BCmtM9

— Manya Koetse (@manyapan) August 1, 2023