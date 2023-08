Praha odložila odstranění většiny volně stojících reklamních ploch JCDecaux

V Praze zatím zůstane většina volně stojících reklamních ploch JCDecaux, i když je firma měla do konce června odstranit. Protože tak neučinila, měl podle původní dohody magistrát 477 takzvaných citylightů odmontovat sám. Radní však termín prodloužili o půl roku; zatím zmizí 120 ploch v památkové rezervaci.

Citylighty měla JCDecaux do poloviny letošního roku postupně odmontovat, ale neučinila to. Podle původní dohody tak mělo město získat od 1. července právo je odinstalovat samo. Radní však před prázdninami schválili, že termín o půl roku prodlouží. Podle radního Adama Zábranského (Piráti) je důvodem to, že městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má na starosti výměnu mobiliáře, jedná s JCDecaux o odkupu jejích zastávkových přístřešků a společnost trvá na tom, že si město se zastávkami koupí i citylighty.

Postup vedení města kritizovalo opoziční uskupení Praha Sobě, jehož zastupitelka Kristýna Drápalová, která se dlouhodobě zabývá otázkou takzvaného vizuálního smogu, na Facebooku označila případný nákup citylightů za chybu výhodnou jen pro JCDecaux, a nikoliv město. Velká část ploch má navíc podle ní propadlé stavební povolení, a Praha by si tak vlastně kupovala černé stavby. „Proč pro to zvedli ruku Piráti, to nevím. Nechci věřit, že by vážně návrat citylightů chtěli,“ napsala. Rada Prahy 7, kde je starostou lídr Prahy Sobě Jan Čižinský, také schválila usnesení, ve kterém postup města odsoudila. Vedení magistrátu podle něj jedná v rozporu se svým programovým prohlášením.

Zábranský řekl, že na jeho podnět začnou v blízké době mizet alespoň vitríny umístěné v památkové rezervaci. V budoucnu bude prosazovat odstranění i ostatních. „Nechci zachovat v podstatě žádná samostatně stojící reklamní zařízení, je to úplně zbytečná překážka na chodnících a vizuální smog,“ řekl.

Mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka ČTK sdělil, že firma se snaží městu maximálně vyjít vstříc a zdržení je pro ni spíše komplikací. Polovina ploch v památkové rezervaci podle něj navíc sloužila pro potřeby magistrátu. „Nyní je tedy potká stejný osud jako pouliční hodiny, veřejné WC, stojany na kola a další městský mobiliář, který již JCDecaux v rámci exitové smlouvy odmontovala bez náhrady,“ uvedl.

JCDecaux na základě smlouvy s městem z roku 1994 vlastnila stovky přístřešků pro MHD, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich mohla provozovat reklamu. Kromě toho má i další mobiliář včetně samostatně stojících reklamních ploch. Smlouva mezi firmou a městem skončila v polovině roku 2021 a magistrát následně začal s výměnou přístřešků pro MHD za vlastní, kterou nyní dokončuje. (ČTK)