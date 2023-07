Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září na Valné shromáždění OSN, píše Bloomberg

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně zamíří v září do New Yorku na Valné shromáždění OSN, kde se bude snažit prosadit svůj mírový plán. S odvoláním na činitele obeznámené se situací to dnes napsala agentura Bloomberg.

Zároveň ovšem poznamenala, že cestovní plány ukrajinské hlavy státu ještě nejsou definitivní a mohou se změnit.

Kyjev podle Bloombergu usiluje o to, aby se během zasedání OSN konal summit o ukrajinském mírovém plánu, který si klade za cíl ukončit konflikt, jenž před téměř rokem a půl vyvolalo svou invazí do země Rusko. Někteří ukrajinští spojenci se však zdráhají kvůli složité logistice, která by s tím byla spojena, a dávají přednost uspořádaní akcí v rámci plánovaného zasedání, uvedly zdroje agentury.

Zelenskyj myšlenku globálního mírového summitu poprvé zmínil v listopadu, kdy představil svůj desetibodový mírový plán pro Ukrajinu. V něm trvá mimo jiné na stažení ruských invazních vojsk, navrácení všech ukrajinských území, která Rusko obsadilo, na návratu válečných vězňů a deportovaných nebo na vytvoření zvláštního tribunálu, který by soudil ruské válečné zločiny. Moskva návrhy odmítá. (ČTK)