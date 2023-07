Sunak odsoudil potvrzení trestu pro ruského opozičníka Kara-Murzu

Britský premiér Rishi Sunak dnes odsoudil potvrzující verdikt ruského odvolacího soudu nad opozičním politikem a kritikem Kremlu Vladimirem Karou-Murzou.

Londýn dnes rovněž v reakci na soudní rozhodnutí rozšířil svůj sankční seznam o šest lidí spojených s procesem, informovala agentura Reuters.

Kara-Murza, jenž kritizoval ruskou agresi proti Ukrajině, se ocitl ve vazbě po obvinění ze „šíření nepravdivých informací“ o ruské armádě. Rusko krátce po útoku na Ukrajinu zavedlo jako nový trestný čin to, co označuje za „šíření lží“ o svých ozbrojených silách. Kvůli protiválečným výrokům pak úřady opozičního představitele obvinily z vlastizrady. Soud v Moskvě ho v dubnu shledal vinným mimo jiné z vlastizrady a poslal ho na 25 let do vězení.

„Je to zoufalé a neopodstatněné. Zamítnutí Kara-Murzova odvolání je neodůvodněné. Měl by být okamžitě propuštěn,“ napsal Sunak na sociální síti X, dříve Twitteru. (ČTK)